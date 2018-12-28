В Керчи с 2019 года подорожает проезд в автобусах и троллейбусах

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-28T15:44:17+03:00

Проезд подорожает на автобусном маршруте №5 и 41, и троллейбусном №1. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Керчи в январе подорожает стоимость проезда в общественном транспорте.

- В автобусах, которые ездят по маршрутам № 5 и № 41 проезд будет строить 15 рублей, в троллейбусе № 1 - 16 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Сейчас стоимость билета в этих направлениях на 1 рубль дешевле.

Напомним, в Евпатории с 1 января подорожает стоимость проезда в трамвае. Цены поднимут с 14 до 15 рублей.

В Севастополе с 1 января подорожает проезд в маршрутках, троллейбусах, на катерах и паромах. Дешевле рассчитываться по единой городской карте.

В Симферополе проезд в троллейбусе подорожает до 15 рублей. Сейчас билет стоит на рубль дешевле. Также в крымской столице в 2019 году планируют повысить стоимость проезда в маршрутках с 13 до 17 рублей.