Новые водоводы обеспечат Северный Крым водой к 2020 году

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-28T15:59:14+03:00

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В Крыму к 2020 году планируется построить два водовода для переброски воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ в Северный Крым. Работы начнутся уже в 2019 году, рассказал министр промполитики РК Андрей Васюта.

- Это существенным образом обеспечит Северный Крым водой. Будет трубопровод по которому эта вода будет перебрасываться в этот регион с использованием отсеков Северо-Крымского канала. Где-то мы будем использовать проложенные трубопроводы и каналы, - добавил Васютаюэ

Министр подчеркнул, что водовод является не только элементом для снабжения предприятий, но и потребителей Джанкойского и Красноперекопского районов.

На его строительство из федерального бюджета направят 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, в 2017 году в Первомайском районе Крыма запустили первую станцию доочистки воды. Для этого из республиканского бюджета были выделено 1,6 миллиона рублей.