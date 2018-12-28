В Евпатории автослесаря зажал грузовик
В Евпатории по Черноморскому шоссе 25-летнего автослесаря зажало грузовым автомобилем. Туда сразу выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, стоящий на подпорках грузовик марки "FAW" c поднятой кабиной, съехал с них. И придавил мужчину.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС" с помощью гидравлического инструмента и бензореза, совместно с прибывшими сотрудниками МЧС России, сняли радиатор и достали пострадавшего из-под грузовика, - сообщили министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Пострадавшего передали сотрудниками "скорой помощи" с травмами различной тяжести.
Напомним, 27 декабря поезд раздавил грузовой автомобиль. Это произошло из-за того, что водитель не заметил запрещающего сигнала светофора и выехали на ж/д полотно. К счастью, в проишествии никто не пострадал.
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