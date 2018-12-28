В Севастополе открылся новый ледовый каток

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-28T18:12:07+03:00

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В Севастополе в Артбухте открылся новый бесплатный каток. Он находится на бывшей танцевальной площадке Ивушка.

Он находится в АртбухтеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

А рядом находится кинотеатр с навесом.

ВАЖНО

Время работы: по будням с 12:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням с 12:00 до 21:00.

Уличный кинотеатр под навесом будет работать с 18:00 до 21:00 и осуществлять трансляцию новогодних мультфильмов из фонда «Севастополькино».

Напомним, "Комсомольская правда - Крым" составила список ледовых катков, которые будут работать в Крыму и в Севастополе. Оказалось, что больше всего ледовых арен в Симферополе – целых три. Еще по одному катку есть в Ялте и Севастополе, панируют открыть еще в Керчи.