2018-12-28T18:12:07+03:00
Общество

В Севастополе открылся новый ледовый каток

Он работает в Артбухте
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Севастополе открылся бесплатный катокВ Севастополе открылся бесплатный катокФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

В Севастополе в Артбухте открылся новый бесплатный каток. Он находится на бывшей танцевальной площадке Ивушка.

Он находится в Артбухте Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Он находится в АртбухтеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

А рядом находится кинотеатр с навесом.

ВАЖНО

Время работы: по будням с 12:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням с 12:00 до 21:00.

Уличный кинотеатр под навесом будет работать с 18:00 до 21:00 и осуществлять трансляцию новогодних мультфильмов из фонда «Севастополькино».

Напомним, "Комсомольская правда - Крым" составила список ледовых катков, которые будут работать в Крыму и в Севастополе. Оказалось, что больше всего ледовых арен в Симферополе – целых три. Еще по одному катку есть в Ялте и Севастополе, панируют открыть еще в Керчи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе в новогоднюю ночь продлили работу маршруток до 5 утра
В Евпатории автослесаря зажал грузовик
Новые водоводы обеспечат Северный Крым водой к 2020 году
В Керчи с 2019 года подорожает проезд в автобусах и троллейбусах
В Севастополе и Симферополе запустили вторые блоки электростанций
Полицейские Крыма нашли сеть цехов с поддельной водкой, коньяком и вином
В Керчи поезд столкнулся с грузовиком
В симферопольскую Каменку хотят запустить троллейбус
В Крыму назначили нового руководителя Корпорации развития
На трассе «Симферополь-Феодосия» столкнулись две легковушки
Украина анонсировала санкции против крымских археологов
Всем пострадавшим в колледже в Керчи выплатили материальную помощь
В Крыму 28 декабря мокрый снег, ветер и до +7
В 2019 году откроется передвижная выставка картин Айвазовского
Сергей Аксенов в 2019 году исполнит мечты четырех крымчан
В Крым к 2025 году на поездах смогут приехать до 4 миллионов человек
В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия