В Симферополе в новогоднюю ночь продлили работу маршруток до 5 утра
Возить веселых пассажиров будут около 100 автобусов
Ночью будут работать не меньше 20% автобусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в ночь с 31 декабря на 1 января решили продлить время работы общественного транспорта.
- В период с 1.00 до 5.00 на городских автобусных маршрутах будет задействовано не менее 20% подвижного состава от общего количества транспортных средств. Это порядка 100 машин, - сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Изначально власти планировали, что маршрутки будут ходить только до 24.00. Но потом вспомнили, что праздничная программа на пл. Ленина завершится только в 3.00, и людям как-то нужно будет добираться домой.
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