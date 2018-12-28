В Симферополе в новогоднюю ночь продлили работу маршруток до 5 утра

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-28T18:16:54+03:00

Ночью будут работать не меньше 20% автобусов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе в ночь с 31 декабря на 1 января решили продлить время работы общественного транспорта.

- В период с 1.00 до 5.00 на городских автобусных маршрутах будет задействовано не менее 20% подвижного состава от общего количества транспортных средств. Это порядка 100 машин, - сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Изначально власти планировали, что маршрутки будут ходить только до 24.00. Но потом вспомнили, что праздничная программа на пл. Ленина завершится только в 3.00, и людям как-то нужно будет добираться домой.