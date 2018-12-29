Прогноз погоды на 29 декабря: мокрый снег и +5 градусов

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-29T08:19:46+03:00

Во всех регионах Крыма прогнозируют осадки Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В субботу на полуострове возможен и дождь

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В Симферополе 29 декабря облачно. Но ночью местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +3...+5 градусов.

В Севастополе сегодня тоже облачно. Ночью и днем дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма в последнюю субботу декабря также облачно. Ночью возможен небольшой дождь. Днем осадки. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В Керчи 29 декабря облачно. Временами дождь, мокрый снег. Ветер ночью западный, днем северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.