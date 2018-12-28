2018-12-28T18:33:15+03:00
Дом. Семья

На Рождество в Евпатории пройдет заплыв моржей и костюмированное шествие

Принять участие в празднике планируют больше 180 любителей зимнего плавания
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Температура воды в Евпатории +7.Температура воды в Евпатории +7.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Евпатории 7 января пройдет рождественский слет любителей зимнего плавания. Принять участие в нем собираются больше 180 пловцов.

Праздник начнется с костюмированного шествие. Маршрут движения: от Театральной площади до набережной им. Горького.

Затем на площадке у скульптуры Геракла пройдет музыкальная разминка, после чего состоится массовый заплыв, концерт и награждение наиболее активных пропагандистов здорового образа жизни.

Сбор и регистрация участников в 10.00 на Театральной площади. Шествие колонны стартует в 11.30, а сам праздник состоится в 12.00.

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