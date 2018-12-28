2018-12-28T18:42:53+03:00
Общество

В Керченском проливе нашли бомбу весом 250 килограммов

Ее передали взрывотехникам для уничтожения
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники Росгвардии обнаружили в прибрежной полосе Керченского пролива бомбу со следами коррозии времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее вес составлял 250 килограммов.

Туда сразу выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

После этого специалисты убедились, что при транспортировке боеприпас не сдетонирует.

- Находку передали взрывотехникам МЧС России по Керчи для его дальнейшего уничтожения, - добавили в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, в Крыму на пляже "Артек" в 10 метрах от берега нашли авиационную бомбу. Его обнаружили в море на пятиметровой глубине.

После этого взрывоопасный предмет весом в 55 килограммов осторожно извлекли из воды, отвезли подальше в Черное море и взорвали на рассстоянии 200 метров от берега.

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