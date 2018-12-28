В Керченском проливе нашли бомбу весом 250 килограммов
Сотрудники Росгвардии обнаружили в прибрежной полосе Керченского пролива бомбу со следами коррозии времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее вес составлял 250 килограммов.
Туда сразу выехала инженерно-техническая группа ОМОН.
После этого специалисты убедились, что при транспортировке боеприпас не сдетонирует.
- Находку передали взрывотехникам МЧС России по Керчи для его дальнейшего уничтожения, - добавили в пресс-службе Росгвардии.
Напомним, в Крыму на пляже "Артек" в 10 метрах от берега нашли авиационную бомбу. Его обнаружили в море на пятиметровой глубине.
После этого взрывоопасный предмет весом в 55 килограммов осторожно извлекли из воды, отвезли подальше в Черное море и взорвали на рассстоянии 200 метров от берега.