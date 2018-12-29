2018-12-29T10:21:02+03:00
Политика

Над Крымом российский истребитель перехватил самолет США

После этого никаких действий не последовало
Александра КОРШУНОВА
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В небе над Черным морем, недалеко от Крыма, российский истребитель перехватил разведывательный самолет ВВС США RC-135V/W Rivet Joint.

Как рассказал официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер, это был самолет радиоэлектронной разведки, передает ТАСС.

- В четверг, 27 декабря, произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало, - дополнил представитель.

Единственное, он не уточнил, о каком именно российском истребителе идет речь.

Напомним, в ноябре самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма. Тогда Воздушное судно не пересекало российскую границу, оставаясь над международными водами Черного моря. Он мониторил ситуацию в акватории Керченского пролива.

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