Под Судаком москвичка сорвалась со скалы

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-29T11:45:47+03:00

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В районе горы Сокол, под Судаком, с 10-метровой высоты сорвалась 33-летняя туристка из Москвы. После звонка ее дочери, которая оставалась на скале, туда выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сотрудники чрезвычайного ведомства прибыли к скале Чертов палец. Они приняли решение разделиться на две группы: первая искала 10-летнюю девочку, а вторая помогала пострадавшей женщине.

- Спасатели проложили веревочную «трассу» (страховочные перила) и поднялись к месту нахождения пострадавшей женщины. Ей была оказана первая помощь с помощью вакуумного матраца, - дополнил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Спасателям позвонила 10-летняя дочь пострадавшей. Фото: пресс-служба МЧС РК

На части тела, которые пострадали при падении, наложили шину.

Девочку тоже удалось эвакуировать в безопасное место. Спасатели отметили, что ребенок держался очень храбро и, не побоялся сам вызвать сотрудников МЧС.

Всего поисковая операция длилась около трех часов.