Крымские спасатели 1,5 километра несли пострадавшего под Перевальным симферопольца
В ночь на 29 декабря спасателям поступило сообщение о том, что 46-летнему мужчине стало плохо в районе пещеры Кизил-Коба, недалеко от Перевального.
Туда сразу выехали сотрудники МЧС.
- По прибытии спасатели установили мобильную связь с пострадавшим, была дана консультация с целью поддержания психического самочувствия, а также установлено его примерное местонахождение, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Спасатели оказали мужчину доврачебную помощь. После этого его эвакуировали к машине «скорой помощи».
Конечно, поисковая работа осложнялась еще и тем, что она проводилась ночью, а на горной дороге был снег.
- Специалисты «КРЫМ-СПАС» на носилках пронесли пострадавшего около 1,5 километров к специализированному автомобилю, - отметил Шахов.
Напомним, под Судаком со скалы сорвалась москвичка. Спасателям позвонила ее 10-летняя дочь.
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