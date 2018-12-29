Для капремонта крымских дорог выделят почти 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-29T13:03:09+03:00

К 2024 году 40 процентов дорог хотят довести до нормативного состояния Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму планируется провести ремонт республиканских дорог за 1,8 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- До 2024 года более 40% региональных дорог должно быть доведено до нормативного состояния. Это касается и междугородних, и дорог между селами, - отметил Аксенов.

Также он дополнил, что на реконструкцию и капремонт дороги Судак – Алушта будет выделено 3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

- Это одна из самых красивых крымских дорог. Сейчас готовится проектная документация, как только пройдут экспертизы, сразу документы будут поданы для включения в программу. Но уже политическое решение согласовано с федеральными властями, - резюмировал глава.

Напомним, автомобильную трассу "Симферополь-Ялта" хотят сделать дорогой федерального значения.