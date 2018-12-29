После новогодних праздников Госкомрегистр Крыма начнет работать с 9 января
Специалисты Госкомитета по регистрации и кадастру Республики Крым после новогодних праздников выйдут на работу с 9 января 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, суббота, 29 декабря - в комитете рабочий день, прием и консультации граждан пройдут в штатном режиме.
Напомним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 1-8 января объявлены выходными днями.
- Но 29 декабря специалисты выйдут на работу вместо понедельника. Поэтому, прием заявителей и консультации граждан по вопросам кадастрового учета будут вестись в соответствии с расписанием понедельника, - добавили в пресс-службе.
Кстати, "Комсомольская правда - Крым" узнала, как на новогодние праздники будут работать банки, торговые центры и поликлиники на полуострове.