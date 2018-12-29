2018-12-29T14:40:31+03:00
Общество

В Симферополе полицейские нашли почти 2 тысячи литров поддельного алкоголя

Все напитки изъяли
Александра КОРШУНОВА
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Подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД РФ по РКПодозреваемым грозит до трех лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД РФ по РК
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Правоохранители после проведения обыска нашли и изъяли в Симферополе большую партию поддельного алкоголя. Его обнаружили по нескольким адресам, сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Ни одна из бутылок с элитным спиртным не имела акцизной марки. Конечно, они не прошли и контроль госорганов.

- Всего по семи адресам конфисковали более 1700 литров незаконно перемещенной в Россию алкогольной продукции. В каждом случае оперативниками были обнаружены коробки с бутылками объемом 1 литр каждая, - добавили в пресс-службе.

По этому дело задержали семь человек.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, им грозит до трех лет тюрьмы. Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в Симферополе нашли 32 тысячи бутылок поддельного алкоголя. Он хранился на одном из оптовых баз города.

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