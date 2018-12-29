СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-29T15:52:50+03:00

Они будут выступать в вокально-инструментальном коллективе

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Следственный комитет России планирует создать собственный вокально-инструментальный коллектив. Он будет состоять из талантливых сотрудников со всей страны.

Для всех желающих уже объявили творческий конкурс.

Следственный комитет ищет барабанщиков и певцов.Следственный комитет России объявляет творческий конкурс для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России. Нам требуются талантливые гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры. Победители образуют в стенах ведомства вокально-инструментальный коллектив. Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr-konkurs@yandex.ru. В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные. Отбор победителей будет производиться лично руководством СК России совместно с членами Общественного совета ведомства заслуженными и народными артистами. Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2019 года. Видео: пресс-служба Следкома РФ

- Разыскиваются гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры, - добавили в пресс-службе Следкома.

А вот победители уже и войдут в вокально-инструментальный коллектив.

Выступать участники конкурса будут перед руководством СК России и членами Общественного совета ведомства.

ВАЖНО

Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2019 года.

Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr-konkurs@yandex.ru. В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные.