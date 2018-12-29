На севастопольской «Сапун-горе» отреставрировали торпедный катер

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-29T16:30:11+03:00

Впервые этот корабль спустили на воду в 1940 году. Фото: пресс-служба «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя»

Он поступил в музей еще в 60-х годах

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В Севастополе, на мемориальном комплексе «Сапун-гора», завершили реставрацию торпедного катера 123 «К» («Комсомолец»). Он поступил в музей в 1960-х годах.

Это образец военно-морской техники 1940-1960-х годов двадцатого столетия. Фото: пресс-служба «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя»

Как сообщили в пресс-службе «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя», это было сделано в рамках подготовки к празднованию 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

СПРАВКА «КП»

Торпедный катер 123 «К» («Комсомолец») –-образец военно-морской техники 1940-1960-х годов двадцатого столетия. Его спроектировала в 1939 году группа конструкторов завода №194 «имени Андре Марти». Он предназначался для торпедирования судов противника в стесненных прибрежных районах и для постановки дымовых завес. Впервые кораблт спустили на воду в мае 1940 года, а уже через егод его зачислили в состав Черноморского флота. Торпедные катера «Комсомолец» применялись в боевых действиях на Черном море и на Балтике.