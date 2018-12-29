Часть крымского «Артека» перешла в федеральную собственность
В федеральную собственность оформили часть детского центра «Артек» в Крыму. Это земельный участок площадью 951 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Госкомрегистра Республики Крым.
Такую работу провели специалисты алуштинского городского отдела комитета.
- Оформлен Российской Федерацией земельный участок площадью 951 квадратных метров расположенный на территории международного детского центра «Артек». Регистрационные действия были проведены на основании приказа министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым «О приеме в федеральную собственность земельных участков", - добавли в пресс-службе комитета.
Также работники приняли заявления на регистрацию в федеральную собственность недвижимость в Партените и Алуште. Площадь объектов составила более 160 квадратных метров .