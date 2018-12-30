Двум крымским чиновникам придется искать в новом году другую работу

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-30T11:43:54+03:00

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Согласно опубликованной информации на сайте правительства РК, глава Республики Сергей Аксенов уволил двух чиновников.

Новую работу придется искать в новом году замминистру имущественных отношений Сергею Семенову. Указ о его отставке Аксенов подписал в субботу, 29 декабря. В документе говорится, что с 9 января 2019 года Семенов больше не будет занимать прежнюю должность. Уволен чиновник по своей инициативе.

Покинула пост также первый замминистра финансов Наталья Зиновьева. Она также, по информации пресс-службы правительства РК, ушла с должности по собственному желанию.