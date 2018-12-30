Затонувший буксир подняли со дна в Керченском порту

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-30T16:03:20+03:00

В дальнейшем его ждет ремонт

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По сообщению руководителя ГУП РК "Крымские морские порты" Алексея Волкова, затонувший в Керченском порту буксир уже подняли со дна.

Напомним, буксир РБТ-18 пошел ко дну в ночь на 25 декабря.

Поднять его удалось, по словам эксперта, с помощью портального крана.

Сообщается, что сотрудники порта подняли буксир своими силами.

Дальнейшая судьба буксира также уже известна. С помощью плавкрана его переместят в Портофлот ГУП Республики Крым "Крымские морские порты", где будут проведены дальнейшие работы по его ремонту.