2018-12-31T05:15:59+03:00
Общество

Погода в Крыму на 31 декабря: мокрый снег и тепло до +6

Полуостров встретит Новый год осенней слякотью
Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи всего +1…+3°.В Керчи всего +1…+3°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Последний день и понедельник 2018 года - 31 декабря не отличается оригинальностью. Синоптики обещают, что ожидается неустойчивая погода, а все из-за прохождения фронтальных разделов Атлантического циклона. Пройдет небольшой мокрый снег, на ЮБК дождь, а в горах снег.

- В Симферополе облачно. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°,- сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

В Севастополе облачно с прояснениями. Утром осадки: дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°. На Южном берегу Крыма облачно. Дождь со снегом. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В Керчи облачная погода. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -днем +1…+3°.

Температура воды в Черном море - в Феодосии 10°, Алуште 10° и Ялте 11°.

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