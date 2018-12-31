Погода в Крыму на 31 декабря: мокрый снег и тепло до +6

СЕГОДНЯ 05:15 2018-12-31T05:15:59+03:00

В Керчи всего +1…+3°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Последний день и понедельник 2018 года - 31 декабря не отличается оригинальностью. Синоптики обещают, что ожидается неустойчивая погода, а все из-за прохождения фронтальных разделов Атлантического циклона. Пройдет небольшой мокрый снег, на ЮБК дождь, а в горах снег.

- В Симферополе облачно. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°,- сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

В Севастополе облачно с прояснениями. Утром осадки: дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°. На Южном берегу Крыма облачно. Дождь со снегом. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В Керчи облачная погода. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -днем +1…+3°.

Температура воды в Черном море - в Феодосии 10°, Алуште 10° и Ялте 11°.