Пропажу «Жульки» крымские полицейские обнаружили раньше, чем владелец

СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-30T17:47:39+03:00

Хозяин «копейки» и не догадывался, что его «ласточку» украли

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Опыт полицейских Красногвардейского района позволил вычислить угонщика автомобиля раньше, чем сам владелец узнал о пропаже.

Во время рейда сотрудники ГИБДД увидели «копейку», движение которой вызвало у правоохранителей подозрение.

- Молодой мужчина, управляющий автомобилем, был остановлен для проверки документов. В ходе общения инспекторы заподозрили, что водитель находится за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, молодой человек не смог предъявить разрешающие документы на управление транспортным средством, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Полицейские выяснили, что «Жульку» угнал в Симферополе 19-летний житель Джанкойского района.

Когда полицейские уже знали об угоне, владелец авто даже не догадывался, что его машины нет на месте.

Злоумышленника ждет 10 суток административного ареста. Кроме этого, ему грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы до пяти лет.