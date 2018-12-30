2018-12-30T17:47:39+03:00
Происшествия

Пропажу «Жульки» крымские полицейские обнаружили раньше, чем владелец

Хозяин «копейки» и не догадывался, что его «ласточку» украли
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Угонщиком оказался 19-летний житель Джанскойского районаУгонщиком оказался 19-летний житель Джанскойского района
Изменить размер текста:

Опыт полицейских Красногвардейского района позволил вычислить угонщика автомобиля раньше, чем сам владелец узнал о пропаже.

Во время рейда сотрудники ГИБДД увидели «копейку», движение которой вызвало у правоохранителей подозрение.

- Молодой мужчина, управляющий автомобилем, был остановлен для проверки документов. В ходе общения инспекторы заподозрили, что водитель находится за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, молодой человек не смог предъявить разрешающие документы на управление транспортным средством, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Полицейские выяснили, что «Жульку» угнал в Симферополе 19-летний житель Джанкойского района.

Когда полицейские уже знали об угоне, владелец авто даже не догадывался, что его машины нет на месте.

Злоумышленника ждет 10 суток административного ареста. Кроме этого, ему грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы до пяти лет.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи после реконструкции открылся Комсомольский парк
Затонувший буксир подняли со дна в Керченском порту
Автопарк скорой помощи в Севастополе пополнился 18 новыми машинами
Двум крымским чиновникам придется искать в новом году другую работу
Крымчан хотели накормить 5,5 тоннами некачественной рыбы
В новогоднюю ночь синоптики обещают снег
Аксенов хочет передать буровые установки Крыма в Сирию
Часть крымского «Артека» перешла в федеральную собственность
На севастопольской «Сапун-горе» отреставрировали торпедный катер
Следственный комитет ищет барабанщиков и певцов
В Симферополе полицейские нашли почти 2 тысячи литров поддельного алкоголя
После новогодних праздников Госкомрегистр Крыма начнет работать с 9 января
Для капремонта крымских дорог выделят почти 2 миллиарда рублей
Автодорога «Симферополь - Ялта» станет федеральной трассой
Крымские спасатели 1,5 километра несли пострадавшего под Перевальным симферопольца
Под Судаком москвичка сорвалась со скалы
Над Крымом российский истребитель перехватил самолет США
Прогноз погоды на 29 декабря: мокрый снег и +5 градусов