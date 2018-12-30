После новогодних праздников крымчанам выплатят компенсации по вкладам - 37 миллионов

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-30T18:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

По окончании новогодних праздников крымчан ждут снова выплаты компенсаций по вкладам.

По словам главы Минфина Ирины Кивико, на счет Фонда защиты вкладчиков со стороны Министерства финансов Крыма перечислено более 37 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплату компенсаций по вкладам граждан свыше 700 тысяч рублей.

- Компенсационные выплаты крымчанам планируются практически сразу в течение нескольких рабочих дней после новогодних праздников, - сообщает пресс-служба Минфина РК.

Ранее было озвучено, что в текущем году на эти цели перечислели 592,7 миллиона рублей. Чиновники отчитались, что план по выплатам совершен на 100%.