2018-12-30T18:45:13+03:00
Экономика

После новогодних праздников крымчанам выплатят компенсации по вкладам - 37 миллионов

Деньги будут выплачены в течение нескольких рабочих дней
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По окончании новогодних праздников крымчан ждут снова выплаты компенсаций по вкладам.

По словам главы Минфина Ирины Кивико, на счет Фонда защиты вкладчиков со стороны Министерства финансов Крыма перечислено более 37 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплату компенсаций по вкладам граждан свыше 700 тысяч рублей.

- Компенсационные выплаты крымчанам планируются практически сразу в течение нескольких рабочих дней после новогодних праздников, - сообщает пресс-служба Минфина РК.

Ранее было озвучено, что в текущем году на эти цели перечислели 592,7 миллиона рублей. Чиновники отчитались, что план по выплатам совершен на 100%.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: бюджет, финансы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропажу «Жульки» крымские полицейские обнаружили раньше, чем владелец
В Керчи после реконструкции открылся Комсомольский парк
Затонувший буксир подняли со дна в Керченском порту
Автопарк скорой помощи в Севастополе пополнился 18 новыми машинами
Двум крымским чиновникам придется искать в новом году другую работу
Крымчан хотели накормить 5,5 тоннами некачественной рыбы
В новогоднюю ночь синоптики обещают снег
Аксенов хочет передать буровые установки Крыма в Сирию
Часть крымского «Артека» перешла в федеральную собственность
На севастопольской «Сапун-горе» отреставрировали торпедный катер
Следственный комитет ищет барабанщиков и певцов
В Симферополе полицейские нашли почти 2 тысячи литров поддельного алкоголя
После новогодних праздников Госкомрегистр Крыма начнет работать с 9 января
Для капремонта крымских дорог выделят почти 2 миллиарда рублей
Автодорога «Симферополь - Ялта» станет федеральной трассой
Крымские спасатели 1,5 километра несли пострадавшего под Перевальным симферопольца
Под Судаком москвичка сорвалась со скалы
Над Крымом российский истребитель перехватил самолет США
Прогноз погоды на 29 декабря: мокрый снег и +5 градусов