В Симферополе задержали "домушника"-рецидивиста
В дежурную часть полиции Симферополя пришел 26-летний горожанин с заявлением о том, что к его дом пробрался через окно незнакомый человек. Непрошенный гость похитил ноутбук, ювелирные изделия и скрылся в неизвестном направлении.
- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению задержан ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Подозреваемый признал свою вину и объяснил, что похищенное уже успел продать. И даже , потратил часть вырученных денег на собственные нужды.
На мужчину завели уголовное дело за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновение в жилище. По части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.