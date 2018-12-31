2018-12-31T16:03:33+03:00
Происшествия

В Симферополе задержали "домушника"-рецидивиста

Подозреваемый похитил ноутбук и ювелирные украшения
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемому грозит серьезное наказание. Фото: архив "КП"Подозреваемому грозит серьезное наказание. Фото: архив "КП"
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В дежурную часть полиции Симферополя пришел 26-летний горожанин с заявлением о том, что к его дом пробрался через окно незнакомый человек. Непрошенный гость похитил ноутбук, ювелирные изделия и скрылся в неизвестном направлении.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению задержан ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемый признал свою вину и объяснил, что похищенное уже успел продать. И даже , потратил часть вырученных денег на собственные нужды.

На мужчину завели уголовное дело за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновение в жилище. По части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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