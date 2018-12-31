Сергей Аксенов: Мы верим в Россию и гордимся нашим Отечеством!

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-31T17:03:52+03:00

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Руководитель республики Сергей Аксенов поздравил соотечественников с наступающим 2019 годом.

- Дорогие друзья! Приближается Новый год. Это любимый и долгожданный праздник, согретый теплом домашнего очага, радостью общения с родными, близкими, друзьями, - сказал глава РК.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с наступающим 2019 годом.- Дорогие друзья! Приближается Новый год. Это любимый и долгожданный праздник, согретый теплом домашнего очага, радостью общения с родными, близкими, друзьями, - сказал глава РК. Видео: Сергей Аксенов/VK

Сергей Аксенов напомнил о доброй традиции дарить подарки своим близким и прощать все обиды. Ведь в новогодье нужно войти с чистой душой.

Нужно с собой взять все только хорошее, доброе и светлое.

- Мы поднимем бокалы за новые успехи и победы, за нашу любимую Родину! - отметил он. - Желаю всем благополучия и процветания, радости и счастья! С Новым годом!

Напоминаем, что Глава РК стал участником акции "Елка желаний" и в следующем году исполнит желания четырех крымчан. В число счастливчиков попали две женщины из дома престарелых, которые хотят попасть в цирк и дельфинарий. И 11-летняя девочка, мечтающая о детской площадке.