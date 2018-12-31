Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил с новолетием и Рождеством Христовым

СЕГОДНЯ 18:31 2018-12-31T18:37:51+03:00

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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил православных с новолетием и Рождеством Христовым.

Видеопоздравление с новолетием благости Господней Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита Симферопольского и Крымского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии размещено на сайте Симферопольской и Крымской епархии.

- Пусть в каждой семье, по всей нашей древней крымской земле вечно и радостно звучит ангельская песня, - сказал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 2019: Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил с новолетием.Священник пожелал крымчанам счастья и добра. Видео: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии

Священник напомнил о силе молитвы: благословение Божие поможет сделать наступающий 2019 год светлым и достойным, наполнить его хорошими делами и добрыми, благородными поступками и делами. Важно всегда помнить об этом. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Дорогие отцы, братья и сестры с новолетием и Рождеством Христовым!