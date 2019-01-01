Новогодняя ночь в Крыму принесла 6 пожаров
Новогодняя ночь в Республике Крым прошла без ЧС, но отдыхать спасателям не удалось, потому что было несколько возгораний.
- На территории республики за прошедшие сутки произошло 6 пожаров, на одном из которых спасли человека, - сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Тревожный сигнал поступил в 03.14 из села Ильчево, что в Советском районе.
- По прибытии пожарных расчетов стало известно, что горит времянка на территории частного домовладения, - отметили в ведомстве.
Проведя разведку, спасатели нашли пострадавшего, которого отнесли в безопасное место. Затем его передали медикам, госпитализировавшим пострадавшего с ожогами различной степени тяжести в районную больницу.
На тушение пожара ушел один час. И сейчас эксперты выясняют, почему же загорелась времянка.
Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также в новогоднюю ночь боролись с огнем в Нижнегорском районе и в городском округе Алушта