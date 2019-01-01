В Севастополе задержали водителя «БМВ» с фальшивыми правами

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:44:42+03:00

За порядком на дорогах Севастополя следят патрули. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Севастополе наряд ДПС остановил автомобиль «БМВ». 26-летний водитель иномарки нарушал правила дорожного движения, передвигаясь по полосе для маршрутных транспортных средств.

- Проверяя документы нарушителя автоинспектор заметил, что водительское удостоверение имеет признаки подделки: отличался цвет бланка и типографский шрифт, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Проверка с помощью федеральной информационной системы ГИБДД подтвердила предположения сотрудников полиции – водительское удостоверение с указанными данными не выдавалось.

За неуважительное отношение к ПДД водителю иномарки грозит административный штраф - полторы тысячи рублей. Кроме того, сотрудники полиции изъяли у нарушителя поддельное водительское удостоверение.

На молодого мужчину завели также ловное дело за использование заведомо подложного документа. По ч. 3 ст. 327 УК РФ ему грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.