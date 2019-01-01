1 Янв. 2019 2019-01-01T17:44:26+03:00

Машина слетела с дороги и перевернулась. Фото: Александр Явисенко/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД

Машина попала в ДТП на дороге, ведущей на свалку [видео]

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Возле села Виноградное, что вблизи Феодосии перевернулся и лег набок грузовик-мусоровоз.

- Мусоровоз. Будьте аккуратнее на дорогах, - так подписал в социальных сетях фото с места ДТП очевидец Александр Явисенко

"Комсомольской правде. Крым" автолюбитель рассказал, что сделал снимок возле села Виноградное в обед: примерно в 13.30-14.00 часов.

Пользователи соцсетей пояснили в комментариях, что ЧП случилось на новой дороге от Феодосии на Орджоникидзе, где находится Феодосийский полигон ТКО (твердых коммунальных отходов - От автор. ).

Возле Феодосии перевернулся мусоровоз.ЧП случилось на новой дороге от Феодосии на Орджоникидзе, где находится Феодосийский полигон ТКО Видео: Александр Явисенко/Автопартнер Крым ДТП ДПС ПДД

Официальной информации о причинах и пострадавших нет. Зато посетители соцгруппы высказывают свои гипотезы в комментариях.

- Летают как невменяемые!

- Ну, праздник у рабочего класса, все нормально!

Не так давно на Южном берегу Крыма тоже попал в ДТП грузовик: «МАЗ» рухнул с горного серпантина прямо на аквапарк отеля. По счастливой случайности люди не пострадали - грузовик повредил лишь несколько водных аттракционов.