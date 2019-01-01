Возле Феодосии перевернулся мусоровоз
Возле села Виноградное, что вблизи Феодосии перевернулся и лег набок грузовик-мусоровоз.
- Мусоровоз. Будьте аккуратнее на дорогах, - так подписал в социальных сетях фото с места ДТП очевидец Александр Явисенко
"Комсомольской правде. Крым" автолюбитель рассказал, что сделал снимок возле села Виноградное в обед: примерно в 13.30-14.00 часов.
Пользователи соцсетей пояснили в комментариях, что ЧП случилось на новой дороге от Феодосии на Орджоникидзе, где находится Феодосийский полигон ТКО (твердых коммунальных отходов - От автор. ).
Возле Феодосии перевернулся мусоровоз.ЧП случилось на новой дороге от Феодосии на Орджоникидзе, где находится Феодосийский полигон ТКО Видео: Александр Явисенко/Автопартнер Крым ДТП ДПС ПДД
Официальной информации о причинах и пострадавших нет. Зато посетители соцгруппы высказывают свои гипотезы в комментариях.
- Летают как невменяемые!
- Ну, праздник у рабочего класса, все нормально!
Не так давно на Южном берегу Крыма тоже попал в ДТП грузовик: «МАЗ» рухнул с горного серпантина прямо на аквапарк отеля. По счастливой случайности люди не пострадали - грузовик повредил лишь несколько водных аттракционов.