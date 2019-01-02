Погода в Крыму 2 января: облачно, местами дождь

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:52:27+03:00

Теплее всего будет на Южном берегу

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В Симферополе 2 января - облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около ноля, днем +4…+6.

В Севастополе тоже будет облачно с прояснениями, правда, днем ожидается небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, утром и днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.

На Южном берегу Крыма, в Ялте и Алуште - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, туман. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-+1, днем +3…+5.