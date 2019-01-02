Под Алуштой перевернулась иномарка

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:17:14+03:00

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Под Алуштой днем 2 января перевернулась иномарка. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.

- Спуск в Алушту, ресторан «лесной». Все живы, мама детей везла в аэропорт. Будьте осторожны, дорога скользкая, - написал интернет-пользователь Павел.

Фото: Павел Лимарев / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Mitsubishi вынесло за пределы трассы, автомобиль оказался на крыше, ударился об дерево. Иномарку сильно помяло.

Фото: Павел Лимарев / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Пользователи соцсетей недоумевают, как это могло произойти.

- Один вопрос... Как они залетели на этот парапет... - удивляется Александр.

- Может, в телефон играла и забыла, что за рулем, или дети отвлекли... - пишет Sarab.

- Ничего себе мамочка. Тут не каждый "жиговод" так угла сможет дать! - заявляет Андрей.

Ранее в МЧС предупреждали водителей об ухудшении погоды в первые дни января и призывали водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости, а на дороге соблюдать предельную осторожность.