Крымские спасатели патрулируют Демерджи и Ангарский перевал

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымские спасатели патрулируют места массового пребывания туристов. Так, дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда чледитза наиболее посещаемыми стоянками на горе Демерджи, Ангарском перевале, а также в районе села Лучистое и города Алушта.

- На Ангарском перевале и плато Ай-Петри работают временные мобильные аварийно-спасательные посты, где отдыхающим и автомобилистам могут оказать необходимую помощь, а при необходимости к данному посту незамедлительно можно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

В горах на полуострове сохраняется минусовая температура, местами - небольшой дождь, туман, мокрый снег, гололедица.

Спасатели проводят беседы с отдыхающими и призывают их к безопасному поведению в горах, вручают памятки.

В период новогодних праздников сотрудники МЧС работают в усиленном режиме.