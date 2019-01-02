В районе мыса Фиолент нашли тело пропавшего ранее севастопольца
В районе мыса Фиолент под Севастополем спасатели нашли тело пропавшего ренее 27-летнего мужчины. Его поиски продолжались в течение нескольких дней.
Мужчина ушел из дома поздно вечером 29 декабря, с тех пор родные не получали о неем никаких вестей.
С помощью квадрокоптера спасатели государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» Севастополя обнаружили его вещи на скале в районе Фиолента.
- Дальнейшие поиски проводились в море. В результате трехдневной работы мужчину удалось найти на глубине 6 метров. К сожалению, молодой человек погиб, - рассказали в пресс-службе Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.