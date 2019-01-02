2019-01-02T17:47:23+03:00
Происшествия

В районе мыса Фиолент нашли тело пропавшего ранее севастопольца

Мужчина ушел из дома 29 декабря и не вернулся
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ГКУ Центр обеспечения мероприятий гражданской защитыФото: пресс-служба ГКУ Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты
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В районе мыса Фиолент под Севастополем спасатели нашли тело пропавшего ренее 27-летнего мужчины. Его поиски продолжались в течение нескольких дней.

Мужчина ушел из дома поздно вечером 29 декабря, с тех пор родные не получали о неем никаких вестей.

С помощью квадрокоптера спасатели государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» Севастополя обнаружили его вещи на скале в районе Фиолента.

- Дальнейшие поиски проводились в море. В результате трехдневной работы мужчину удалось найти на глубине 6 метров. К сожалению, молодой человек погиб, - рассказали в пресс-службе Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.

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