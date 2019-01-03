Движение к Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая восстановлено

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:48:32+03:00

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Праздничные дни располагают к тому, чтобы отправиться к заснеженным вершинам крымских гор. Накануне, 2 января подъемах к плато со стороны Ялты и Бахчисарая образовались транспортные заторы. Туристы вместо зимних развлечений любовались красотами из окон своих автомобилей, и ждали, когда поток транспорта продолжит движение.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, проблемные участки дороги на плато патрулируют сотрудники ГИБДД и горноспасатели Специализированного отряда.

- К вечеру 2 января проблемные участки обработаны, движение транспортных средств осуществляется. В период новогодних праздников сотрудники МЧС работают в усиленном режиме, - говорится в сообщении МЧС РК.

Напомним, в горах на полуострове сохраняется минусовая температура, местами - небольшой дождь, туман, мокрый снег и гололедица.