2019-01-03T09:48:32+03:00
Общество

Движение к Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая восстановлено

Крымские спасатели патрулируют места массового пребывания туристов
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Фото: автопартнер Крым / ВКонтактеФото: автопартнер Крым / ВКонтакте
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Праздничные дни располагают к тому, чтобы отправиться к заснеженным вершинам крымских гор. Накануне, 2 января подъемах к плато со стороны Ялты и Бахчисарая образовались транспортные заторы. Туристы вместо зимних развлечений любовались красотами из окон своих автомобилей, и ждали, когда поток транспорта продолжит движение.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, проблемные участки дороги на плато патрулируют сотрудники ГИБДД и горноспасатели Специализированного отряда.

- К вечеру 2 января проблемные участки обработаны, движение транспортных средств осуществляется. В период новогодних праздников сотрудники МЧС работают в усиленном режиме, - говорится в сообщении МЧС РК.

Напомним, в горах на полуострове сохраняется минусовая температура, местами - небольшой дождь, туман, мокрый снег и гололедица.

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