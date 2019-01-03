Спасатели на альпинистском снаряжении тащили туриста из Таврской пещеры

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:41:33+03:00

Мужчина оступился и упал, но подняться самостоятельно уже не смог

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Днем 2 января на номер «101» МЧС России сообщили, что в пещере Таврская мужчина подвернул ногу и не может передвигаться самостоятельно.

Спасатели оперативно прибыли в районе села Белокаменное Бахчисарайского района. Там и выяснилось, что 37-летний мужчина, осматривая Таврскую пещеру, оступился и упал. Результат - травма левой ноги. Спелеологу-любителю наложили две шины.

- Учитывая сложный рельеф местности, принято решение о транспортировке мужчины по склону с помощью альпинистского снаряжения, - сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Туриста доставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу для госпитализации.

Всего за второй день 2019 года спасатели вытащили из беды трех человек. Если во время прогулки не хотите стать жертвой несчастного случая, МЧС рекомендует сообщать о планах похода родственникам, а также брать с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, и минимальный запас воды и пищи.