2019-01-03T17:05:44+03:00
Общество

Электроснабжение нескольких жилых районов Симферополя восстановлено

Свет вновь появился на улицах Севастопольская и Объездная крымской столицы
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Электроснабжение ряда кварталов Симферополя восстановлено.Электроснабжение ряда кварталов Симферополя восстановлено.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Ночная авария на трансформаторных подстанциях оставила без света несколько жилых районов Симферополя. О том, что в ночь на 3 января ряд кварталов крымской столицы погрузился во тьму крымским спасателям сообщили сотрудники "Крымэнерго". Притом, поломка произошла сразу на трех трансформаторах - на улицах Севастопольской и Объездной.

- Без электроснабжения остались более сорока юридических лиц и более двух сотен бытовых потребителей. Произошла остановка котельной, что по ул. Объездной, №9, - говорится на сайте МЧС РФ по Крыму.

Ремонтные работы были запланированы на светлое время суток 3 января из-за проволочек с получением разрешения на подземные работы. Специалисты даром времени не теряли: по данным пресс-службы Крымского МЧС к 16 часам улицы Севастопольская и Объездная Симферополя вновь подключены к электроснабжению.

Однако, в случае чрезвычайных ситуаций лучше звонить: «101»

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