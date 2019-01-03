Электроснабжение нескольких жилых районов Симферополя восстановлено

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:05:44+03:00

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Ночная авария на трансформаторных подстанциях оставила без света несколько жилых районов Симферополя. О том, что в ночь на 3 января ряд кварталов крымской столицы погрузился во тьму крымским спасателям сообщили сотрудники "Крымэнерго". Притом, поломка произошла сразу на трех трансформаторах - на улицах Севастопольской и Объездной.

- Без электроснабжения остались более сорока юридических лиц и более двух сотен бытовых потребителей. Произошла остановка котельной, что по ул. Объездной, №9, - говорится на сайте МЧС РФ по Крыму.

Ремонтные работы были запланированы на светлое время суток 3 января из-за проволочек с получением разрешения на подземные работы. Специалисты даром времени не теряли: по данным пресс-службы Крымского МЧС к 16 часам улицы Севастопольская и Объездная Симферополя вновь подключены к электроснабжению.

Однако, в случае чрезвычайных ситуаций лучше звонить: «101»