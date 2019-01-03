В МЧС прогнозируют штормовое предупреждение по Крыму

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:27:55+03:00

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На полуостров обрушатся проливные дожди, переходящие в мокрый снег. Мало того, в горах вновь выпадет снег, местами осадки будут сильными.

В Симферополе ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер усилится до 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2°. Это благоприятные условия для образования гололеда на дорогах, предупреждают в Крымском главке МЧС.

- По Крыму, в связи с выходом южного циклона порывы ветра могут усиливаться. На полуострове ветер северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5°, в горах -1…-6°, - сказано в сообщении пресс-службы МЧС по Крыму.

Спасатели предупреждают, что в непогоду желательно отказаться от поездок, а если вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, высоких деревьев и линий электропередач.