Мороз и снег обещают синоптики в Крыму на выходных

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:58:49+03:00

В районе Ай-Петри давно уже выпал снег Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

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Новогодние каникулы продолжаются и для тех, кто мечтал о снежной зиме – хорошая новость. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 5-6 января в Крыму выпадет снег.

В Севастополе снег выпал уже с самого утра 4 января.

Температура воздуха на выходных в Крыму опустится до минус пяти градусов. Ночью возможны морозы до минус семи.

Яркого солнца синоптики не обещают. Скорее всего, будет пасмурно, но снежно.

Стоит добавить, что на Ай-Петри и Ангарском перевале снег давно уже выпал, чем и пользуются любители зимних видов спорта.

Организаторы поездок на снежное плато предлагают воспользоваться их услугами за 1000 рублей с человека (дорога туда-обратно). Прокат плюшек обойдется от 500 рублей в день, а прокат непромокаемой одежды от 200 рублей.