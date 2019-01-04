Смертельное ДТП произошло в Евпатории

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:29:45+03:00

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ДТП со смертельным исходом произошло в Евпатории 3 января вечером. Очевидцы в соцсетях сообщают, что столкновение двух автомобилей случилось в 18.30 на перекрестке улиц 60 лет ВЛКСМ и Интернациональной.

- Участниками ДТП стали водитель легкового автомобиля «Opel» и минивэна «Mitsubishi Grandis», - сообщают очевидцы.

На опубликованных в сети фото видно, что удар был сильный, машины серьезно пострадали.

Пассажирка минивэна получила травмы, а водитель автомобиля «Opel» от полученных травм скончался. Сообщается, что за рулем находился молодой парень 22 лет.

Еще одно смертельное ДТП случилось в Бахчисарайском районе 2 января.

Два автомобиля «Seat» и «Nissan» столкнулись на трассе Симферополь-Севастополь. В «Nissan» находились трое мужчин и женщина, они получили травмы. Водитель «Seat» погиб.