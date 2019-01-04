Парки, скверы и дворы в Ялте приведут в порядок за 150 миллионов

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов, на благоустройство общественных территорий города планируется направить порядка 150 миллионов рублей.

В сообщении говорится, что деньги в частности пойдут на благоустройство парка Пионерский, сквера Ломоносова и сквера на улице Садовой.

- В настоящее время разрабатывается проект благоустройства парка им. Годлевского в Алупке, - добавили в пресс-службе.

Кроме этого запланировано благоустройство Форосского парка и частично других общественных территорий поселка. Причем за внебюджетные средства.

Помимо вышеперечисленного, благоустройство коснется и дворовых территорий. Около 50 миллионов рублей задействуют, чтобы привести в порядок не менее десяти придомовых территорий, которые находятся по адресам: ул. Сосновая, 34, пер. Сосновый, 12/ ул. Красноармейская, 42, ул. Красноармейская, 5, ул. Черкасова, 3 и 5, ул. Октябрьская, 6 и 8, ул. Суворовская, 31, ул. Суворовская, 15, 17, а также ул. Украинская, 3и 5, ул. ЮБШ, 4 и ул. Московская, 35.

А по ул. ЮБШ, 9, в Гаспре по ул. Алупкинское шоссе, 4ж, в Гурзуфе по ул. Ореховая, 18 и в Ялте по улицам Московская, 19, Халтурина, 19 и Крупской, 46 запланировано в 2019 году оборудование детских игровых площадок.