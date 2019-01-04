2019-01-04T09:50:50+03:00
Общество

Парки, скверы и дворы в Ялте приведут в порядок за 150 миллионов

Деньги планируется потратить на благоустройство общественных территорий города
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов, на благоустройство общественных территорий города планируется направить порядка 150 миллионов рублей.

В сообщении говорится, что деньги в частности пойдут на благоустройство парка Пионерский, сквера Ломоносова и сквера на улице Садовой.

- В настоящее время разрабатывается проект благоустройства парка им. Годлевского в Алупке, - добавили в пресс-службе.

Кроме этого запланировано благоустройство Форосского парка и частично других общественных территорий поселка. Причем за внебюджетные средства.

Помимо вышеперечисленного, благоустройство коснется и дворовых территорий. Около 50 миллионов рублей задействуют, чтобы привести в порядок не менее десяти придомовых территорий, которые находятся по адресам: ул. Сосновая, 34, пер. Сосновый, 12/ ул. Красноармейская, 42, ул. Красноармейская, 5, ул. Черкасова, 3 и 5, ул. Октябрьская, 6 и 8, ул. Суворовская, 31, ул. Суворовская, 15, 17, а также ул. Украинская, 3и 5, ул. ЮБШ, 4 и ул. Московская, 35.

А по ул. ЮБШ, 9, в Гаспре по ул. Алупкинское шоссе, 4ж, в Гурзуфе по ул. Ореховая, 18 и в Ялте по улицам Московская, 19, Халтурина, 19 и Крупской, 46 запланировано в 2019 году оборудование детских игровых площадок.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: бюджет, финансы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристка из Новороссийска травмировалась на «плюшке» в крымских горах
Непогода оставила 10 тысяч человек в Крыму без электричества
В Крыму к работе готовы более ста пунктов обогрева
Смертельное ДТП произошло в Евпатории
Мороз и снег обещают синоптики в Крыму на выходных
В МЧС прогнозируют штормовое предупреждение по Крыму
Электроснабжение нескольких жилых районов Симферополя восстановлено
Спасатели на альпинистском снаряжении тащили туриста из Таврской пещеры
Движение к Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая восстановлено
В районе мыса Фиолент нашли тело пропавшего ранее севастопольца
Крымские спасатели патрулируют Демерджи и Ангарский перевал
Под Алуштой перевернулась иномарка
Погода в Крыму 2 января: облачно, местами дождь
Возле Феодосии перевернулся мусоровоз
В Севастополе задержали водителя «БМВ» с фальшивыми правами
Ялтинцы на Новый год ходят в лес за грибами
Новогодняя ночь в Крыму принесла 6 пожаров
В Крыму туристам лучше отложить горные прогулки
Погода в Крыму на 1 января: туман, гололед и тепло до +6