Туристка из Новороссийска травмировалась на «плюшке» в крымских горах

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:03:40+03:00

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Для туристки из Новороссийска катания на надувной «плюшке» по склонам гор в Крыму закончились плачевно.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РК, 29-летняя туристка отдыхала в крымских горах. Воспользовавшись снежной погодой, когда одним из любимых развлечений для многих становится катание на лыжах, сноубордах или «плюшках», девушка также решила скатиться с горки в районе верхней станции канатной дороги Мисхор - Ай-Петри 3 января.

Однако развлечение может быть опасным, если рядом находятся деревья или человек неудачно падает во время спуска. Так и произошло. Девушка во время катания получила травмы.

- Обнаружив пострадавшую, спасатели оказали ей первую помощь: наложили фиксирующую повязку, после чего доставили к верхней станции канатной дороги для спуска к средней станции, где ожидали сотрудники скорой медицинской помощи, - говорят в МЧС.

Пострадавшую доставили в Ялтинскую городскую больницу.