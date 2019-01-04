2019-01-04T16:28:40+03:00
Общество

На Рождество в центре Севастополя ограничат движение транспорта

Ограничения движения будут введены на время прохождения крестного хода
Лера ВОЛЬНАЯ
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Ограничение движения транспорта будет действовать с 11:30 до 13:00Ограничение движения транспорта будет действовать с 11:30 до 13:00
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В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что на Рождество в центре города планируют временно ввести ограничения движения транспорта. И добавили, что ограничение не касается общественного транспорта и транспортных средств оперативных и экстренных служб.

- На Рождество временные ограничения движения будут введены на время прохождения крестного хода – с 11:30 до 13:00 в центре города и на Северной стороне, - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Севастополя.

В центре города движение будет приостановлено: на ул. Большая Морская от Покровского собора до пл. Лазарева, по проспекту Нахимова, по участку ул. Ленина от ул. Ленина д. 9 до пл. Нахимова. А также на участке ул. Воронина от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская.

На Северной стороне, в это время будет прекращено движение транспорта на ул. Богданова (от Братского кладбища до перекрестка ул. Богданова – ул. Челюскинцев), по участку ул. Челюскинцев от перекрестка с ул. Богданова до пл. Кролевецкого.

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