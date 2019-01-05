В Крыму снова могут сойти снежные лавины

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:21:15+03:00

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Сотрудники МЧС предупредили туристов и крымчан о том, что опасность схода снежных лавин в горах полуострова сохраняется. Всех призывают воздержаться от поездок и путешествий в горы.

- В горах созраняется риск схода снежных масс. По данным метеорологов, сегодня и завтра в Крымских горах ожидается сход снежных лавин. Мы настоятельно рекомендуем туристам воздержаться от походов на горные маршруты, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Напомним, 4 января около сотни машин и 300 человек были заблокированы из-за схода снежных лавин на Ай-Петри. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов. в 6 часов движение на трассе было возобновлено, но позже въезд на Ай-Петри запретили и установили предупреждающие знаки.