2019-01-05T11:24:11+03:00
Общество

В Крыму за новогодние праздники отдохнули почти 70 тысяч туристов

На полуострове планируют принять 150 тысяч туристов до конца каникул
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму на новогодние праздники, с 28 декабря по 3 января включительно, отдохнули почти 70 тысяч туристов. Это на 42% выше, чем за аналоичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Данные были собраны, исходят из предварительных оценок данных пассажиропотока, а также информации о загрузке средств размещения туристов в крымских городах на новогодние праздники.

- Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян. Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%. Именно поэтому Минкурортов обращалось к администрациям курортных регионов усилить новогоднюю программу и обратить внимание на украшение городов и меры безопасности, – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

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