В крымские села, обесточенные непогодой, вернули свет

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:26:09+03:00

Были задействованы 127 специалистов и 51 единица техники

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После непогоды, которая обесточила 15 населенных пунктов в Крыму, энергетики восстановили электроснабжение.

По данным пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго", устранены все технологические нарушения в сетях 6-10 кВ, возникшие вследствие сильного ветра, дождя, переходящего в обильный снег с налипанием и гололедными отложениями.

Сейчас энергетики ведут работы по точечному подключению потребителей. Они должны закончиться в ближайшее время.

Для того, чтобы вернуть свет в дома, были задействованы 44 бригады: 127 специалистов и 51 единица техники.