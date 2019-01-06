В Крыму штормовое предупреждение: сильный снег и порывистый ветер

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:50:22+03:00

Температура воздуха опустится до -4

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В Крыму 6 января МЧС республики объявило штормовое предупреждение: ожидается сильный снег, гололедица и северо-восточный ветер до 15-20 м/с.

В Симферополе сильный снег, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…-4.

В Севастополе утром дождь со снегом, а днем ожидают сильный снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем 0…+2. На дорогах гололедица.

- На Южном береу Крыма сильный мокрый снег, временами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи 6 января снег, метель, снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3; днем -1…+1.