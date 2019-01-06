В Симферополе тысячи человек остались без воды

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе около 3,5 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе.

Авария произошла вчера вечером в районе улицы 51-й Армии. Как сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым, без холодной воды оказались порядка двух десятков улиц крымской столицы.

В частности, водоснабжения не было на улицах 51 Армии, Мате Залки, Комсомольской, Битакской, Бетховина, Фурманова, Суходольной, Буденного, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Щорса, Солнечной, Коцюбинского, Лебедева, Федько, Рубцова, Федотова, Снайперов и других.

Бригада ГУП РК «Вода Крыма» сразу же приступила к ремонту — было задействовано 18 человек и 5 единиц техники. Уже ночью авария была никвидировано и водоснабжение восставлено.