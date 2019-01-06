Крымские спасатели помогли заблудившимся в горах туристам

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:33:58+03:00

Сотрудники МЧС за 15 минут нашли на Ангарском перевале женщину с двумя детьми

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За прошедшие сутки крымские спасатели несколько раз оказывали помощь туристам в горах.

Так, на на яйле Орта-Сырт 2 человека не могли самостоятельно спуститься из-за упадка сил и сложных погодных условий. К ним направились специалисты «КРЫМ-СПАС» на 3-х автомобилях повышенной проходимости. Спустя два часа горе-туристов нашли.

- На момент обнаружения они страдали от гипотермии из-за мороза и ветра. К счастью, мужчина и женщина не пострадали, и в медицинской помощи не нуждалась. Спасатели эвакуировали туристов в Симферополь, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Днем 5 января спасателям сообщили, что женщина и двое детей - 2 и 4 лет - пошли кататься на лыжах в район Ангарского перевала и сбились с маршрута. Спасатели нашли женщину и детей уже через 15 минут — к счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Также днем спасатели эвакуировали группу из 6 молодых туристов, сбившихся с маршрута на горе Чатыр-Даг, в районе турбазы «Оникс – Тур» - и на сей раз обошлось без пострадавших.