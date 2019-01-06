В Крыму провели военные учения с комплектом «Бал»

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:47:26+03:00

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В Крыму провели военные учения с использованием комплекса “Бал” Черноморского флота.

В ходе учений отрабатывались удары по надводным целям.

- Ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки, - сообщает пресс-служба Южного федерального округа.

В частности военнослужащие отработали оперативное развертывание комплексов на различных позициях, подготовку к его применению и так далее.