В Крыму провели военные учения с комплектом «Бал»
В Крыму провели военные учения с использованием комплекса “Бал” Черноморского флота.
В ходе учений отрабатывались удары по надводным целям.
- Ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки, - сообщает пресс-служба Южного федерального округа.
В частности военнослужащие отработали оперативное развертывание комплексов на различных позициях, подготовку к его применению и так далее.