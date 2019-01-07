2019-01-07T10:52:48+03:00
Общество

В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта

Улицы перекроют с 11.30 до 13.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Проезд будет разрешен только общественному транспорту и машинам спецслужб.Проезд будет разрешен только общественному транспорту и машинам спецслужб.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе 7 января на время прохождения крестного хода перекроют часть улиц. Движение ограничат с 11.30 до 13.00 в центре города и на Северной стороне.

В это время проезд будет разрешен только общественному транспорту и машинам спецслужб.

Конкретно

В центре города движение ограничат на следующих улицах:

- на ул. Большая Морская (от Покровского собора до пл. Лазарева)

- по проспекту Нахимова

- по участку ул. Ленина (от ул. Ленина д. 9 до пл. Нахимова)

- на участке ул. Воронина (от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская).

На Северной стороне будет прекращено движение транспорта по следующим направлениям:

- на ул. Богданова (от Братского кладбища до перекрестка ул. Богданова – ул. Челюскинцев)

- по участку ул. Челюскинцев (от перекрестка с ул. Богданова до пл. Кролевецкого).

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