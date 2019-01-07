В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
В Севастополе 7 января на время прохождения крестного хода перекроют часть улиц. Движение ограничат с 11.30 до 13.00 в центре города и на Северной стороне.
В это время проезд будет разрешен только общественному транспорту и машинам спецслужб.
Конкретно
В центре города движение ограничат на следующих улицах:
- на ул. Большая Морская (от Покровского собора до пл. Лазарева)
- по проспекту Нахимова
- по участку ул. Ленина (от ул. Ленина д. 9 до пл. Нахимова)
- на участке ул. Воронина (от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская).
На Северной стороне будет прекращено движение транспорта по следующим направлениям:
- на ул. Богданова (от Братского кладбища до перекрестка ул. Богданова – ул. Челюскинцев)
- по участку ул. Челюскинцев (от перекрестка с ул. Богданова до пл. Кролевецкого).
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