В Севастополе улицы противогололедными смесями обрабатывали 14 спецмашин
За сутки коммунальщики очистили больше 500 тысяч квадратных метров дорог
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В Севастополе в усиленном режиме проходит обработка улиц и трасс противогололедными смесями.
- Особое внимание уделено крупным магистралям: Ялта-Севастополь, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Севастополь-Инкерман, автодороги Байдарской долины, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Городские улицы обрабатывали 14 единиц спецтехники. От снега за сутки обработано и очищено более 500 тысяч квадратных метров дорог.
Куда звонить
На скользкие дороги можно пожаловаться в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8 (978)034-74-70.
Напомним, в Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин.