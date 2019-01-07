2019-01-07T13:32:28+03:00
Общество

В Севастополе улицы противогололедными смесями обрабатывали 14 спецмашин

За сутки коммунальщики очистили больше 500 тысяч квадратных метров дорог
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Севастополе в усиленном режиме проходит обработка улиц и трасс противогололедными смесями.

- Особое внимание уделено крупным магистралям: Ялта-Севастополь, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Севастополь-Инкерман, автодороги Байдарской долины, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Городские улицы обрабатывали 14 единиц спецтехники. От снега за сутки обработано и очищено более 500 тысяч квадратных метров дорог.

Куда звонить

На скользкие дороги можно пожаловаться в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8 (978)034-74-70.

Напомним, в Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин.

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